Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности объявлено в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Мост через реку Дон

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Донские синоптики прогнозируют, что в период с 6 по 8 августа чрезвычайная пожароопасность (пожарная опасность самого высокого класса) сохранится в большинстве районов Ростовской области, в том числе в Приазовье и Ростове-на-Дону.

В ряде территорий ожидается высокая пожароопасность — четвёртый класс горимости.