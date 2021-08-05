Белгород, 5 августа, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В перинатальном центре Белгорода 5 августа, в День города, родились 26 детей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новорожденные

Первой в 00:05 на свет появилась девочка весом 3,58 кг и ростом 54 см. Вторым, в 01:40, родился мальчик, он весит 3,22 кг, его рост 50 см. Всего 5 августа по данным на 16:00 в областном центре стало на 26 жителей больше. Новорождённые и мамы чувствуют себя хорошо, добавили в администрации города.

5 августа в Белгороде отмечается День города. Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия из-за коронавируса минимизированы. Вечером жителей ждёт салют.