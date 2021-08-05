Москва, 5 августа, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В четверг, 5 августа 2021 года директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова и председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов подписали соглашение о сотрудничестве.

ИА REGNUM Вахта памяти

Одна из крупнейших общественных организаций помощи ветеранам в России и Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи объединят усилия в сфере развития межпоколенческого взаимодействия и патриотического воспитания молодежи.

Сотрудничество позволит организациям поделиться опытом, практиками, перспективными идеями и наработками в области формирования патриотических ценностей молодежи, чувства верности своему Отечеству, готовности и способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

«Нынешняя молодежь — это первое поколение, у которого нет конфликта «отцов и детей», которое хочет быть ближе со своей семьей и быть друзьями со взрослыми. Наша с вами задача — передать им наши ценности, помочь и научить. У них есть очень большой интерес к истории своей семьи, своей страны, поэтому наша энергия и желание разговаривать с ними на одном языке, понимание их потребностей поможет объяснить им тот смысл, который вкладывается в понятие патриотизма. И подписанное соглашение станет отличным подспорьем именно в этой части, благодаря тому, что к нашей работе подключатся участники Всероссийской общественной организации ветеранов», — отметила директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова.

«Сегодня как никогда важно поддерживать связь поколений, сохранять и передавать историческое наследие, уважение к ратным подвигам предков, гордость за свой народ, любовь к Родине. Подписанное нами соглашение позволит объединить усилия, и мы будем плотно работать с Роспатриотцентром, чтобы реализовать намеченные планы на должном уровне», — добавил председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов.