Тверь, 5 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Нарушения прав многодетных семей выявила прокуратура по результатам проверки в Тверской области. Данные опубликовала пресс-служба Генеральной прокуратуры 5 августа.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура РФ

«По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова проведена проверка фактов несвоевременного получения государственных пособий многодетными семьями из Тверской области. Проверкой в деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Центр выплат «Тверская семья» выявлены нарушения прав более 2 тысяч нуждающихся в поддержке граждан», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Как уточняется, для устранения нарушений прокуратурой региона вносились представления в правительство области. По итогам их рассмотрения были выработаны дополнительные меры по сокращению сроков изучения заявлений граждан, перечисления денежных средств, а также по улучшению работы телефона «горячей линии». Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время «Центр выплат «Тверская семья» оборудован автоматизированными рабочими местами, обеспечен доступ к отраслевым базам данных, доукомплектован штат сотрудниками, проведено обучение, разработан и реализован план мероприятий по совершенствованию его деятельности.

Вместе с тем, по направленным Генпрокуратурой России материалам возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Соблюдение прав многодетных семей контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.