Ново-Огарево, Московская область, 5 августа, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Дополнительное финансирование разработок в России лекарств от тяжёлых инфекций поручил организовать президент страны Владимир Путин 5 августа на совещании с членами правительства.

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Отметив, что уже провёл беседу с министром здравоохранения страны Михаилом Мурашко«по поводу необходимости выделения дополнительных средств для наших ведущих научных центров», создающих лекарства «для борьбы с тяжёлыми инфекциями», Путин заявил:

«Доложите, пожалуйста, председателю правительства, я думаю, это нужно сделать, причём сделать в ближайшее время».