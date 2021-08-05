Москва, 5 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Студия Birchpunk представила ещё один ролик, рассказывающий о России будущего. Видео доступно на YouTube-канале компании с 5 августа.

Скриншот с YouTube Русская кибермилиция

В ролике три основных героя — капитан Юрий Михайлович, робопёс по кличке Мухтар и милиционер, имя которого не названо. По сюжету они пытаются арестовать грабителя, укравшего кольцо для того, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.

Добавим, что за несколько часов видео посмотрели более 132 тыс. человек. А более 30 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».