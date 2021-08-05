Нижний Новгород, 5 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Житель поселка Варнавино Нижегородской области лишился более миллиона рублей, доверившись мошенникам. Об этом сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел.

Телефонный мошенник

Потерпевший рассказал полицейским, что ранее ему позвонила девушка, которая представилась «сотрудницей службы безопасности» и сообщила, что денежные средства на счете потерпевшего находятся в распоряжении банка.

После чего собеседница заявила, что ему необходимо снять все деньги и перевести их на «страховую ячейку».

Следуя указаниям злоумышленницы, потерпевший снял 650 тысяч рублей и перевёл их на продиктованные мошенницей счета.

После подтверждения всех операций, злоумышленница попросила его осуществить оплату услуг мобильной связи, и мужчина перевел еще 25 тысяч рублей.

В качестве подтверждения открытия «безопасного» счета, мошенники направили потерпевшему документ с информацией о якобы поступлении на его имя 860 тысяч рублей, из которых 40 тысяч рублей значились как «возмещение издержек».

На следующий день нижегородцу вновь позвонила злоумышленница, которая сообщила, что для завершения ранее совершенных операций необходимо взять кредит на максимальную сумму, которую ему смогут оформить.

После того как тот отказался, ему перезвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что если он не переведет деньги, то будет привлечен к уголовной ответственности.

Испугавшись, потерпевший обратился в банк, где оформил кредитную карту на 205 тысяч рублей, а после, снова следуя полученным по телефону указаниям, совершил еще 13 транзакций, перечислив мошенникам и эту сумму.

И только после того, как «сотрудница службы безопасности банка» опять позвонила ему и заявила, что необходимо взять еще один кредит, потерпевший понял, что имеет дело с мошенниками.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Если лжебанкира и лжеполицейского удастся вычислить и задержать, то каждому из них будет грозить до 10 лет тюремного заключения.