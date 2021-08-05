Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В Ростовской области до конца 2021 года будет работать 41 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Газовая колонка

До конца текущего года предполагается достроить восемь новых газовых заправок. Они будут расположены в Ростове-на-Дону, Неклиновском районе и других муниципалитетах.

ИА REGNUM сообщало, что до конца 2023 года на Дону планируется построить 19 газовых заправок. На эти цели будет направлено 684 млн рублей. До 2030 года число объектов газозаправочной инфраструктуры вырастет до 62 единиц.