Мирослава Романенко, 5 августа 2021, 16:54 — REGNUM Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допустил свою самую большую ошибку, когда «верил России».
«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права этого делать», — сказал Кравчук.
По словам первого президента Украины, в 1967—1970 годах, в период обучения в Москве, он имел доступ к архивам Ленинской библиотеки и узнал о России то, «чего никто тогда ещё не знал». По словам политика, он надеялся на изменения в России, но «она осталась такой, какой была», а он не сделал нужные выводы. Кравчук, по его словам, надеялся на дипломатический подход Российской Федерации к другим государствам и на то, что она не будет применять «силовой компонент». Политик также отметил, что именно Россия больше всего «мешала» ему «строить независимую Украину».
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Заявление Кравчука обсудили читатели телеграм-каналов «112.ua» и «Запрещенная Украина». Также новость обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Многие напомнили о прошлом Кравчука в бытность СССР, отметив, что проблема в том, что он предал СССР и приспосабливался под каждую власть.
«Это у него после комы озарение наступило?» — поинтересовался Влад В.
«Ты сам первая и большая ошибка!!! Хитрый лис», — добавил Александр Б.
«Чья бы корова мычала, а его бы помолчала. Где наше ЧМП (Черноморское морское пароходство. — М. Р.)?» — поинтересовалась Вита Т.
«Отхватил кусок от большой страны и ещё… [говорит] что-то», — пишет Vlad P.
«Ну полный «патриот», — отреагировал Аркадий.
«Ты — наша самая большая ошибка. «Хатынка» (домик. — М. Р.) в Швейцарии — твоя самая большая ошибка. Запомнился ты, хитрый лис, только «кравчучками» (шутливое название, преимущественно на Украине, разновидности ручной тележки для перевозки грузов. — М .Р.) и нищетой», — написала Olga U.
«Кравчук по жизни предатель. Первое его крупное предательство — СССР!» — пишет Александр.
«А то, что второй секретарь ЦК КПСС Украины всю жизнь ел и пил за счет коммунистов и пропагандировал КПСС, а потом предал или даже не предал, — у него изначально никаких идей не было — это Иуда и всё…» — отметил Роман Т.
«Самая большая ошибка СССР, что таких, как ты, не отправили лес валить!» — добавил Костя К.
«Ну да, россияне обязаны были продавать энергоресурсы Украине по советским ценам, а покупать продукцию на Украине по мировым…» — пишет Sergej L.
«Кем бы ты был, если бы не Россия?..» — задалась вопросом Ольга С.
«О вечном пора думать, а ему всё Россия покоя не даёт», — написал Андрей Т.
«Самая большая ошибка — это 30 лет вашей власти и разграбления Украины», — отреагировал Николай Н.
«Самая моя большая ошибка, что я верил в 1991 году вам… Вы страну нормальную не построили, разрушили и предали всех. Позор и забвение вам», — пишет Сергей А.
«А то, что ты всю свою взрослую жизнь был освобожденным работником в КПСС, вплоть до секретаря ЦК по идеологии, это не ошибка? Правда проста, всю свою жизнь Кравчук приспосабливался. Его убеждения менялись в зависимости от того, что давало допуск к корыту. Такова сермяжная правда», — отметил Александр К.
«Самая большая ошибка всех украинских политиков в том, что они думают, что могут обмануть всех, а получается обмануть только себя. Хитрость и жадность», — добавил Oleg E.
«Твоя самая большая ошибка, что ты со старту продал страну внутренним врагам, которые растянули ее по карманам», — написал Максим М.
«О доверии говорит член ЦК КПСС, состоявший в партии с 1958 года, который в итоге предал и продал всё, чтобы стать удельным князьком с националистическими замашками. Просто какой-то эталон доверия», — пишет Елена С.
«А где «силовой подход», только вы сделали силовой подход, а не политический, когда начали АТО своё в 2014 году, когда сами бомбили свои администрации в Донбассе. Вместо того, чтоб сесть и договариваться мирно с теми, кто не поддержал государственный переворот», — добавил Стас К.
«Но и амерам верить — себя не уважать, а опустить свою страну ниже плинтуса. А насчёт России, так вы, паны, рассчитывали кормиться за счёт неё уже после развода (распада СССР), но коль развелись — будьте добреньки обеспечивать себя сами», — отметила Людмила Б.
«Возможно, всё наоборот… Доверяли таким братьям, которые потом стали предавать и торговать дружбой», — подытожила Марина С.
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