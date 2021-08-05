В Ярославле перевозчики набрали достаточный штат водителей автобусов
Ярославль, 5 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Ярославле перевозчики, которые не могли обеспечить достаточный выпуск автобусов в рейсы из-за нехватки водителей, постепенно набирают штат. Люди приходят сами. Об в ходе он-лайн конференции этом рассказал директор ООО «Гирфтранс» Хасьятулла Гирфанов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле, в связи с транспортной реформой, ряд маршрутов не смогли обеспечить достаточным количество автобусов — на всех не хватало водителей. Это стало одной из основных проблем новой маршрутной сети.
Сильный дефицит автобусов был выявлен у двух компаний — «Гирфтранс» и «Транском». Первый перевозчик уже решил почти все проблемы с выпуском.
Транспортная реформа в Ярославле стартовала 14 июля. Был изменён ряд городских маршрутов, в городе появились новые перевозчики. Нерегулируемый тариф был изменён на регулируемый, а на нескольких маршрутах вместо ПАЗов появились более вместительные автобусы.