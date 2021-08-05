Ярославль, 5 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Ярославле перевозчики, которые не могли обеспечить достаточный выпуск автобусов в рейсы из-за нехватки водителей, постепенно набирают штат. Люди приходят сами. Об в ходе он-лайн конференции этом рассказал директор ООО «Гирфтранс» Хасьятулла Гирфанов.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле, в связи с транспортной реформой, ряд маршрутов не смогли обеспечить достаточным количество автобусов — на всех не хватало водителей. Это стало одной из основных проблем новой маршрутной сети.

Сильный дефицит автобусов был выявлен у двух компаний — «Гирфтранс» и «Транском». Первый перевозчик уже решил почти все проблемы с выпуском.

«С 14 июля там по 22−23 число у нас выпуск начинал был 52−53 процента. На сегодняшний день мы выпускаем технику больше 100 единиц ежедневно, это уже вторую неделю, что составляет 82−85 процентов, в зависимости от количества водителей, потому что люди должны отдыхать, мы пониманием прекрасно. Ну стараемся, да, набираем. Водители идут, причём идут местные, чему мы очень рады и благодарны, что люди возвращаются практически на свои маршруты работать», — рассказал директор ООО «Гирфтранс» Хасьятулла Гирфанов.

Транспортная реформа в Ярославле стартовала 14 июля. Был изменён ряд городских маршрутов, в городе появились новые перевозчики. Нерегулируемый тариф был изменён на регулируемый, а на нескольких маршрутах вместо ПАЗов появились более вместительные автобусы.