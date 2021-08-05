Таллин, 5 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Крупнейшие профсоюзные организации учителей и педагогов Эстонии обратились к родителям с призывом пройти вакцинацию вместе со своими детьми-школьниками от коронавируса до начала нового учебного года. Об этом говорится в обращении, опубликованном в местных СМИ.

Admobninsk.ru Вакцина

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Как отмечается в обращении, «хорошая школа — это больше чем просто дом, полный классов. Это сообщество, которое разделяет общие ценности и любит проводить время вместе. Совместные классные вечера, рождественские праздники, спортивные соревнования, балы, мероприятия, посвященные юбилею Эстонской Республики и всё остальное, связанное со школьной жизнью, развиваются и имеют незаменимую ценность».

Все это станет возможным только если учителя и ученики будут защищены от коронавируса. «Лучшее решение — сделать прививку от коронавируса. В Эстонии могут вакцинироваться все, начиная с 12 лет», — напомнили профсоюзы учителей.

«До начала учебного года осталось меньше месяца. Опыт последних лет показывает, что для большинства учеников самый лучший и эффективный способ учиться — в школе с учителем. А учителя доверяют врачам — около 70% учителей Эстонии прошли курс вакцинации от COVID-19», — говорится в заявлении.

Обращение подписали более 30 профессиональных объединений педагогов страны, в том числе Союз классных руководителей Эстонии, Общество учителей родного языка Эстонии, Общество математики Эстонии, Союз преподавателей эстонского языка как второго и крупнейшее профобъединение министерства образования и науки — Союз работников образования Эстонии (6350 человек).