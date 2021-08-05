Лондон, 5 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Популярная соревновательная онлайн-игра Fall Guys: Ultimate Knockout празднует день рождения. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout вышла ровно год назад и в честь этого события разработчики добавили в проект новые косметические предметы: раскраску для тела и украшение в виде короны. Помимо этого, в игру вернулись оригинальные уровни из релизной версии.

Напомним, что Fall Guys: Ultimate Knockout — это игра, в которой геймеры на скорость проходят различные полосы препятствий. Сложность заключается в том, что игроки управляют неуклюжими человечками, которые падают от каждого неловкого движения.