Екатеринбург, 5 августа, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошёл взрыв в жилом доме по улице Стахановская, 51а. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

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В ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что информация о пожаре по указанному адресу поступила им в 17:37 по местному времени. Уже к 17:45 пожарные были на месте.

«Горит квартира на первом этаже в пятиэтажном многоквартирном доме. Пожарные проводят эвакуацию жителей с верхлежащих этажей», — уточнили в ведомстве.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кушве (Свердловская область) многодетная семья лишилась дома из-за пожара.

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