Калуга, 5 августа, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Торжественное специальное гашение почтовой марки «Калуга 650 лет», которая посвящена юбилею города, состоялось сегодня, 5 августа, в областном центре. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, вместе с главой городского самоуправления Юрием Моисеевым расписались на марках и конвертах и поставили почтовые штемпели городской голова Дмитрий Денисов, начальник управления экономики Владимир Васин и региональный управляющий УФПС Калужской области Вера Дмитриева.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялось гашение почтовой марки, посвященной юбилею города

На самой марке изображены Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, памятник Циолковскому, а также Каменный мост, Калужский приборостроительный завод «Тайфун» и панорама города.

Гасили марку двумя печатями. На одной из них изображен Музей космонавтики, и ее проставить можно будет только сегодня. А второй будут гасить все праздничные дни. На ней изображены Гостиные ряды и ракета «Восток», а также дата, которая будет ежедневно меняться.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялось гашение почтовой марки, посвященной юбилею города

«Всё ближе юбилей нашей милой Калуги, калужан и гостей города ждёт очень насыщенная праздничная программа, замечательно, что почти каждый день в городе проходят интересные мероприятия», — отметил Юрий Моисеев.