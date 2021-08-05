Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Стала известна стоимость подготовки к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных в Ростовской области. Работы оценены более чем в 5 млдр рублей, сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

Mil.ru Подготовка к отопительному сезону

«Порядка 4 млрд рублей будет выделено из областного бюджета, 1,3 млрд рублей составляют средства муниципальных образований и организаций жилищно-коммунального комплекса», — уточнил он.

Завершить подготовку к отопительному сезону на Дону планируется до 1 октября 2021 года.