Глазго, Великобритания, 5 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. «Общественность должна держаться подальше от COP26 в Глазго, чтобы не допустить превращения решающего климатического саммита в событие, способствующее распространению вируса COVID-19», — предупредил бывший главный переговорщик по климату и научный советник Великобритании Дэвид Кинг, который сегодня возглавляет неправительственную научную организацию Independent Sage и консультативную группу по вопросам климатического кризиса. Об этом пишет британский информационный портал INews 5 августа 2021 года.

(сс) Hugo Cadavez Университет Глазго

Дэвид Кинг заявил, что он будет поддерживать шаги по ограничению очного доступа к конференции людских масс.

Ожидается, что около 30 000 человек посетят COP26 в Глазго, но только около 4000 из них будут участниками переговоров по климату.

Другие участники — это СМИ, представители бизнеса, политики, ученые, климатические активисты, лидеры гражданского общества и представители общественности.

Изменение климата

Дэвид Кинг настаивает на том, что многие из этих людей должны присутствовать на саммите виртуально.

« Как переговорщик, я всегда видел в публике что-то вроде цирка , — сказал он. — Я не хочу показаться грубым, потому что СОР26 — это важное место встречи для всех, особенно для неправительственных организаций, приверженных правильным действиям в связи с изменением климата. Но я верю, что переговоры могут проводиться и без присутствия общественности, или с помощью того способа, которым мы все сейчас общаемся — в Zoom и так далее. Мы могли бы открыть Конференцию для публики, но виртуально, а не в реальности ».

Дэвид Кинг основывает своё мнение на том, что во время встречи G7 в Корнуолле этим летом количество случаев заболевания в графстве резко возросло более чем на 2000%. Район вокруг залива Карбис, где проходил саммит и базировались мировые СМИ, показал одни из самых высоких показателей заболеваемости в стране.

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Климатические активисты возражают против предложения держаться подальше от саммита.

« Очень важно, чтобы на этих важных переговорах были услышаны голоса тех, кто больше всего пострадал от климатического кризиса , — сказала Рэйчел Кеннерли, активистка кампании «Друзья Земли». — Легитимность саммита будет подорвана без прозрачности мероприятия и полного доступа к нему ».

Асад Рехман, член оргкомитета и COP26 и коалиции британских групп гражданского общества, специализирующейся на COP26, заявил следующее:

«Любая попытка вытеснить гражданское общество из COP26 не только нарушит международные нормы, подписанные Великобританией, но и нанесёт смертельный удар по Саммиту ещё до его начала. Активное участие гражданского общества и всех стран является ключом к успеху COP26. Но и правительство Великобритании должно взять на себя ответственность за принятие серьезных мер по снижению риска заболевания COVID. Пока не удается сделать и то, и другое».

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Пресс-секретарь COP26 уверяет общественность:

«Мы работаем над тем, чтобы провести COP26 в ноябре в очном режиме. Команда саммита внимательно следит за ситуацией с коронавирусной инфекцией, работает со всеми партнерами и изучает различные сценарии. Мы уделяем при этом особое внимание здоровью участников и местных жителей».