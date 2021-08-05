Организаторы СОР26 в Глазго боятся участия общественности из-за ковида
Глазго, Великобритания, 5 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. «Общественность должна держаться подальше от COP26 в Глазго, чтобы не допустить превращения решающего климатического саммита в событие, способствующее распространению вируса COVID-19», — предупредил бывший главный переговорщик по климату и научный советник Великобритании Дэвид Кинг, который сегодня возглавляет неправительственную научную организацию Independent Sage и консультативную группу по вопросам климатического кризиса. Об этом пишет британский информационный портал INews 5 августа 2021 года.
Дэвид Кинг заявил, что он будет поддерживать шаги по ограничению очного доступа к конференции людских масс.
Ожидается, что около 30 000 человек посетят COP26 в Глазго, но только около 4000 из них будут участниками переговоров по климату.
Другие участники — это СМИ, представители бизнеса, политики, ученые, климатические активисты, лидеры гражданского общества и представители общественности.
Дэвид Кинг настаивает на том, что многие из этих людей должны присутствовать на саммите виртуально.
Дэвид Кинг основывает своё мнение на том, что во время встречи G7 в Корнуолле этим летом количество случаев заболевания в графстве резко возросло более чем на 2000%. Район вокруг залива Карбис, где проходил саммит и базировались мировые СМИ, показал одни из самых высоких показателей заболеваемости в стране.
Климатические активисты возражают против предложения держаться подальше от саммита.
Асад Рехман, член оргкомитета и COP26 и коалиции британских групп гражданского общества, специализирующейся на COP26, заявил следующее:
Пресс-секретарь COP26 уверяет общественность: