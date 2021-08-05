Москва, 5 августа, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский транслировал откровенное послание жителям Донбасса, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Самоопределение Донбасса

«Но, чем бы он ни руководствовался в своих обращениях к жителям ЛНР и ДНР, мессидж получился весьма откровенный: Украина — для украинцев (ничего не напоминает?), русским тут не место, рано или поздно вас или насильственно украинизируют, или выгонят», — рассуждает Косачёв в Facebook.

При этом сенатор указал на ошибку украинского лидера.

«Зеленский совершает классическую ошибку многих лидеров многонациональных государств: он не учитывает, что, когда ты говоришь людям «убирайтесь из собственного дома!», то иногда они «уходят» вместе со своим домом и своей землей», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения района в ее состав, предложил «искать себе место в России».