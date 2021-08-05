Тюмень, 5 августа, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 285 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 286 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 августа коронавирусом заразились 47 983 человека, выздоровели 44 272 человека, скончались 1017 пациентов с COVID-19 (на семь человек больше, чем днём ранее).