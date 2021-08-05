Кемерово, 5 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с грузовым автомобилем и вахтовым автобусом, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

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Напомним, что ДТП произошло утром сегодня, 5 августа, на 157 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк» — здесь столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский вахтовый автобус, который перевозил работников одного из предприятий.

«По предварительным данным, водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным вахтовым автомобилем, в результате чего последний выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с вахтовым автобусом.