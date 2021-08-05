Нижний Новгород, 5 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Около 3,98 млрд рублей получили обманутые дольщики, чьи дома в жилых комплексах «Окский берег» и «На Гончарова» в Нижнем Новгороде остались недостроенными по вине строительных фирм, передает «GiperNN».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

В региональной инспекции госсстройнадзора уточнили, что в общей сложности компенсации получили 2 825 нижегородцев или 97% дольщиков, пострадавших из-за банкротства стройкомпаний.

Напомним, строительные фирмы «Квартстрой-НН», «Капстройинвест» и «Экоград» были признаны банкротами еще в середине 2019 года. Выплачивать компенсации дольщикам, вложившим деньги в возводимые этими компаниями дома, начали с марта 2020 года.