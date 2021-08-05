Москва, , 16:04 — REGNUM Сообщения западных СМИ о якобы причастности Москвы к атакам на дипломатов США в Вене с использованием «направленной энергии» — это плод нездоровой фантазии. Об этом 5 августа заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

МИД Mid.ru

«Понятно, что любовь западной бульварной прессы к конспирологии неискоренима. Но советовали бы качественным медиа избегать этого зыбкого поля. Иначе в следующий раз русских придется обвинять в солнечных затмениях или снегопадах. Пределов таким нездоровым фантазиям нет, и, видимо, они будут еще, если за них берутся вашингтонские пропагандисты», — сказал Бикантов, комментируя публикации о появлении так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников дипмиссии США в Австрии.

«Русофобский агитпроп продолжает плодить фейки. Мы сочувствуем нашим коллегам и желаем им здоровья. Полагаем, что запускать антироссийские спекуляции, ссылаясь на недомогание, безнравственно и низко. Выдумки про какие-то психлучи — это за гранью здравого смысла», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский может сам оказаться на месте тех, кому он сегодня советует покинуть Донбасс и ехать в Россию.