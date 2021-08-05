Москва, 5 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 5 августа, по данным на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent несколько восстанавливаются, подрастая на 0,47%, до $70,70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Вышедшие вечером 4 августа данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США показали неожиданный рост запасов сырой нефти, что, вероятно, было обусловлено сокращением экспорта.

В то же время запасы бензина и авиатоплива активно сокращаются, что свидетельствует о росте спроса и, соответственно, оживлении активности автомобильного и авиатранспорта, поддержку которой оказывает сезон отпусков.

Однако трейдеры проигнорировали эту информацию, сосредоточив внимание именно на запасах сырой нефти. На этом фоне уже к вечеру 4 августа снижение котировок черного золота ускорилось.

Сегодня с утра на нефть давит информация о том, что автомобильный трафик в Китае резко сократился из-за ограничений, связанных с новой вспышкой заболеваний новым штаммом COVID-19.

Поддержку рынку оказывает рост спроса в Европе, а также новое обострение ситуации на Ближнем Востоке. После обвинений Ирана со стороны Израиля в атаках на танкеры ливанские боевики обстреляли территорию еврейского государства, в ответ на что последнее нанесло авиаудар по территории Ливана.

Вряд ли всё это перерастет в полномасштабную войну, но рост напряженности тоже несет риски для нефтяного транзита, к тому же обострение отношений Тегерана с Западом может отсрочить возвращение на рынок иранской нефти.

Пока значимых поводов для пробития поддержек по нефти в районе $70 за баррель марки Brent не наблюдается, но ситуация остается неопределенной», — считает эксперт.

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