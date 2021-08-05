Назначен и.о. министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области
Рязань, 5 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Исполняющего обязанности министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области назначил губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба ведомства.
Максим Шанин
Здание Правительства Рязанской области
Распоряжением главы региона от 4 августа на должность и.о. министра назначен Дмитрий Устинов. Ранее он занимал в ведомстве должность первого заместителя руководителя.
Как сообщало ИА REGNUM, рязанский министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов лишился поста после критики губернатора о том, что работа министерства стала серьёзно «пробуксовывать».