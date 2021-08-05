Вашингтон, 5 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Журнал Forbes назвал певицу Рианну самой богатой исполнительницей мира. Статья с указанием её доходов доступна на сайте издания.

Instagram.com/badgalriri Рианна

Forbes оценило состояние Рианны в $1,7 млрд. Певица также занимает второе место в списке самых богатых женщин мира — по уровню дохода она уступает лишь журналистке Опре Уинфри. Как отмечает издание, основную часть капитала Рианны ($1,4 млрд) составляет её доля в компании Fenty Beauty — косметическом бренде певицы.

Ранее Forbes назвал Хабиба Нурмагомедова самой успешной звездой России. Второе место в рейтинге занял рэпер Моргенштерн.