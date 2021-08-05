Санкт-Петербург, 5 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа производства Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС). Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе НИИ.

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Вакцина от гриппа «Флю-М. Тетра»

Как рассказали в институте, в клинических исследованиях «Флю-М Тетра» приняло участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Уже в следующем году препарат получит расширение по показаниям для применения у детей и пожилых людей.

Вакцины производятся по оригинальной технологии, в том числе обеспечивающей меньшее остаточное содержание куриного белка в сравнении с зарубежными аналогами, что особенно актуально для людей с аллергией. Она будет предложена для поставки в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью.

«Производственные мощности института в Красном Селе способны обеспечить выпуск порядка 20 млн доз четырехвалентной вакцины в год. В планах предприятия нарастить мощности до 40 млн доз уже к следующему сезону», — добавили в НИИ.