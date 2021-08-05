Москва, , 16:03 — REGNUM Российские власти должны отслеживать эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 и реагировать на неё, хотя эта тема уже вызывает усталость. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 5 августа на совещании с правительством.

Владимир Путин © ИА REGNUM

«Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счёт. Тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», — заявил Путин.

Затем президент передал слово министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Как сообщал ИА REGNUM, Мурашко отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, особенно это заметно в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

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