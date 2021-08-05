Тбилиси, 5 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Грузии необходимо привить как можно больше жителей страны. С таким заявлением выступил 5 августа замглавы Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Грузии Паата Имнадзе на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Вакцинация, скорейшая вакцинация всех. Моя личная рекомендация, чтобы для привитых не было ограничений, а для непривитых — были», — сказал Имнадзе.

Представитель NCDC сообщил, что этот вопрос сегодня, 5 августа, рассматривали на заседании Координационного совета по защите населения от коронавируса. Он сказал, что позже сообщит решение, которое будет принято.

Стоит отметить, что социологический опрос, проведённый в Грузии в июне, показал, что 45% опрошенных не собираются вакцинироваться в принципе, 7% готовы привиться, если их заставит работодатель или государства, а 19% согласны сделать прививку, но позже.