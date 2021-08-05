Москва, 5 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 5 августа, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской дешевеет на 0,11%, торгуясь в на уровне 73,09 рубля. Евро прибавляет незначительные 0,09%, превышая 86,64 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«С утра российская валюта смотрелась более бодро, но затем, на фоне нового снижения нефтяных цен вернулась в район вчерашнего закрытия.

Выкуп валюты с рынка Центробанком РФ в рамках бюджетного правила уже стал для трейдеров привычным фактором, так что то, что заявленные объёмы покупок совпали с ожиданиями рынка, удержало рубль от ослабления.

Но пока на нефтяных торгах продолжаются попытки продавить цены вниз, желающих поставить на укрепление российской валюты не очень много. Сейчас рынок ожидает нового блока данных о состоянии американской экономики.

Если данные окажутся хуже ожиданий, это укрепит трейдеров в мыслях о том, что ФРС сохранит мягкую политику. В таком случае сырьевые товары и валюты развивающихся рынков получат поддержку, и рубль продолжит попытки укрепления против доллара.

А вот к евро, вероятно, нас ждет плавное сползание. Данные по экономике Еврозоны и, в частности, Германии, довольно позитивны.

Видимо, до момента открытия торгов в США рубль продолжит консолидацию на текущих отметках», — считает эксперт.

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