Москва, 5 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Власти Германии выдали России бывшего чиновника из Подмосковья, который обвиняется в хищении более 500 млн рублей. Подозреваемый был экстрадирован по требованию генеральной прокуратуры РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства 5 августа.

El-massa.com Интерпол

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Уточняется, что бывший сотрудник администрации Чеховского района Московской области Игорь Грыжанов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

По версии следствия, с 2004 по 2016 гг. Грыжанов и другие фигуранты дела вносили в межевые документы заведомо ложные сведения. Также они изготовили подложные правоустанавливающие документы о передаче трёх земельных участков общей площадью почти 8 тыс. гектаров в собственность различных организаций и предоставили их в отделы Росреестра и кадастровой палаты.

«В результате чего из федеральной собственности незаконно выбыли земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 500 млн рублей», — уточнили в Генпрокуратуре.

Скрывавшийся от правоохранительных органов Грыжанов был объявлен в розыск. В августе 2020 года его задержали на территории Германии.

Игорь Грыжанов будет доставлен в Москву сегодня, 5 августа, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.