Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В зоопарке Ростова-на-Дону произошло пополнение. В семействе бурых капуцинов родился малыш, сообщает пресс-служба зоосада 5 августа.

Капуцин-плакса (Cebus olivaceus)

Пока детёныш постоянно находится под присмотром матери Нюши. Внешний мир он изучает, сидя на спине у самки. Капуцины привыкают к людям, которые за ними ухаживают, и начинают живо с ними общаться.

Капуцины — всеядные. В их рационе присутствуют фрукты, растения, насекомые, грызуны.

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