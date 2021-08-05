Киев, , 15:56 — REGNUM Несколько министров правительства Украины могут быть отправлены в отставку уже в сентябре, в новом политическом сезоне, сообщает 5 августа со ссылкой на свои источники издание «Украинская правда».

Заседание правительства Украины Kmu.gov.ua

Источники подчеркивают, что в офисе президента Зеленского сейчас обсуждаются возможные различные варианты переформатирования правительства.

Главными претендентами «на вылет» называют министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную, вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Также критически в офисе Зеленского относятся к работе министра культуры Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюськи, но до их отставки дело может и не дойти.

Источники утверждают, что наибольшее количество претензий к министру обороны, который почти наверняка потеряет свою должность.

«У него там провал на провале», — отметил один из влиятельных нардепов «Слуги народа».

ИА REGNUM напоминает, что в июле Верховная рада Украины отправила в отставку главу МВД Арсена Авакова. Тогда СМИ утверждали, что в «ближайшее время» планируется и замена министров юстиции, культуры и информационной политики, а также министра обороны. В «Слуге народа» при этом объявили, что следующие кадровые перестановки в правительстве Дениса Шмыгаля произойдут уже осенью. После этого Зеленский провел существенные перестановки в генеральном штабе ВСУ и командовании украинской армии.