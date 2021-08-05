Вашингтон, 5 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Победителем шуточной премии Xbox Game Pass Non-Player Character Awards стал Сэмюэль Хайден из игры Doom. Об этом сообщалось на официальном сайте Xbox.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

Второе место в пользовательском голосовании занял Гай из фильма «Главный герой», а третье — Парвати из The Outer Worlds. Последнее место досталось старшему клерку Молли из Sea of Thieves.

Напомним, что Xbox Game Pass Non-Player Character Awards — это шуточная премия, в рамках которой геймеры должны были выбрать самого популярного неигрового персонажа из проектов, представленных в сервисе Xbox Game Pass. Она также является частью кампании по продвижению фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли.