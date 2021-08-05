Учтено предложение Дениса Проценко об условиях работы в «красных зонах»
Москва, 5 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Роспотребнадзор учел предложение главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и врачей из регионов об отмене обязательного ношения противочумных костюмов в «красной зоне».
Это сделает ежедневный труд врачей более комфортным, не снижая уровня безопасности и не применяя избыточных требований
Решение Роспотребнадзора изменить методические рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом в части использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) — «прекрасная новость для всех коллег», — подчеркнул Денис Проценко, комментируя решение ведомства.
Обновленные рекомендации Роспотренадзора предусматривают, что теперь в качестве защитной одежды могут использоваться как защитный комбинезон или противочумный халат, так и удлиненный хирургический халат (одноразовый или многоразовый). Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Одновременно рекомендации предусматривают для защиты органов дыхания респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условия работы.
По итогам «Консилиума с Денисом Проценко», прошедшего 5 августа на площадке «Единой России», Минздрав РФ поддержал инициативу по расширению перечня СИЗов, использование которых допускается в «красных зонах».
Ранее по предложению Президента Владимира Путина на XX Съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку федерального списка списка партии на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва в сентябре 2021 года.