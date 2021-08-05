Москва, 5 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Роспотребнадзор учел предложение главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и врачей из регионов об отмене обязательного ношения противочумных костюмов в «красной зоне».

ИА REGNUM Красная зона

Это сделает ежедневный труд врачей более комфортным, не снижая уровня безопасности и не применяя избыточных требований

Решение Роспотребнадзора изменить методические рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом в части использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) — «прекрасная новость для всех коллег», — подчеркнул Денис Проценко, комментируя решение ведомства.

«На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — подчеркнул Денис Проценко.

Обновленные рекомендации Роспотренадзора предусматривают, что теперь в качестве защитной одежды могут использоваться как защитный комбинезон или противочумный халат, так и удлиненный хирургический халат (одноразовый или многоразовый). Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Одновременно рекомендации предусматривают для защиты органов дыхания респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условия работы.

По итогам «Консилиума с Денисом Проценко», прошедшего 5 августа на площадке «Единой России», Минздрав РФ поддержал инициативу по расширению перечня СИЗов, использование которых допускается в «красных зонах».

Ранее по предложению Президента Владимира Путина на XX Съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку федерального списка списка партии на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва в сентябре 2021 года.