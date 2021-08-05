Киев, 5 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Заочный арест на 13 самолетов Airbus одной из российских авиакомпаний, которая осуществляла полеты в Крым, наложил суд на Украине. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба так называемой «украинской прокуратуры» Крыма.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

«Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров в/из закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь авиа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что имеются ввиду пассажирские авиалайнеры марки Airbus, при этом название авиакомпании из России не уточняется. Кроме того, отмечается, что ранее украинской стороной также были заочно арестованы 211 российских воздушных судов.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.