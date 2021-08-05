Тбилиси, 5 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Эпидемиологи в Грузии настаивают на том, чтобы учреждения, в которых вакцинировались от COVID-19 большинство сотрудников, получали особый статус. Об этом 5 августа заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Мы очень хотим, чтобы были такие стимулы. Было бы хорошо ввести специальный «безопасный» статус там, где 70 — 80% сотрудников дважды вакцинировались от COVID-19. Национальный центр по контролю за заболеваниями ещё раз поднимет это предложение», — сказал Гамкрелидзе.

Глава NCDC также заявил, что вынесет на рассмотрение рекомендации по ношению защитных масок. Какие это будут предложения, он не сказал.

Стоит отметить, что социологический опрос, проведённый в Грузии в июне, показал, что 45% опрошенных не собираются вакцинироваться в принципе, 7% готовы привиться, если их заставит работодатель или государство, а 19% согласны сделать прививку, но позже.