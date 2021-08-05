Москва, , 15:42 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Аврамова новым торговым представителем РФ в Швейцарии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Назначить Аврамова Сергея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации», — говорится в документе.

Другим распоряжением Мишустин освободил от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта предыдущего торгпреда в этой стране Татьяну Воложинскую.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьеров правительства России кураторами федеральных округов.

Так, Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский ФО, Татьяна Голикова — Северо-Западный ФО, Дмитрий Григоренко — Центральный ФО, Александр Новак — СКФО, Юрий Борисов — Уральский ФО, Марат Хуснуллин — Южный ФО, Дмитрий Чернышенко — Приволжский ФО. Дальневосточный федеральный округ будет по-прежнему курировать Юрий Трутнев.