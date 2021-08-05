Москва, 5 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Большинство жителей России (70%) уверены, что робот сейчас или в будущем не сможет выполнять их рабочие обязанности. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Дарья Драй ИА REGNUM Робот

Полагают, что замена человека роботом на рабочем месте возможна в незначительной степени 18% опрошенных, в значительной степени — 5%. Полностью допускают замену 5% граждан.

Отрицательной тенденцией считают роботизацию 51%. Чаще всего боятся роботизации молодые люди 18−24 лет (59%). Положительно относятся к роботизации люди старше 60 лет (51%) и граждане с высшим и неполным высшим образованием (48%).

Как сообщало ИА REGNUM, на операцию с участием робота-хирурга согласились 60% жителей России.

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