Киев, , 15:44 — REGNUM Ведущие мировые СМИ опубликовали более 70 тыс. публикаций, возмущаясь несправедливыми незаконными репрессиями украинской власти в отношении лидера оппозиции Виктора Медведчука, заявил сегодня, 5 августа, политический эксперт Игорь Вальский, комментируя начало рассмотрения дела лидера ОПЗЖ в ЕСПЧ.

Здание ЕСПЧ

По мнению эксперта, многочисленные публикации на эту тему говорят о том, что лидера ОПЗЖ поддерживает весь мир, а вот президента Зеленского, с каждым днем все сильнее превращающегося в трагикомический образ местечкового диктатора — лишь его «зеленые кнопочки».

«И только потому, что получают в конвертах ежемесячную «благодарность» за работу послушных болванчиков, нажимающих на нужные кнопки при голосовании в Верховной Раде. Но перекрой денежный краник ‑ и «молодая кровь» тут же побежит продаваться тем, кто больше заплатит за их услуги», — отметил Вальский.

Политолог отмечает, что Медведчук не испугался репрессивной машины, запущенной против него силовиками Зеленского, и не уехал из Украины, как рассчитывали власти.

«Все потому, что правда на его стороне, и он готов отстаивать свое честное имя в суде, в пух и прах разбивая все «доказательства», сфабрикованные властью. И то, что эти документы «криворожской юридической школы» шиты белыми нитками, очень скоро докажет Европейский суд по правам человека, который уже начал рассматривать иск Медведчука о незаконном содержании его под домашним арестом», — напомнил Вальский.

Эксперт отмечает, что в итоге Зеленский еще больше опозорится, а весь мир получит абсолютно стопроцентное подтверждение того, что на Украине действительно осуществляются репрессии в отношении тех, кто больший профессионал и кто позволил себе думать вразрез с линией партии «Слуга народа». По его мнению, Медведчук, наоборот, заручится еще большей поддержкой мировых лидеров, а также миллионов простых украинцев, еще сильнее упрочнит свои позиции в качестве следующего главы государства, «который сможет наконец-то вывести Украину из того экономического и политического коллапса, в который весело с шутками вогнал ее бывший комик со своими карманными юмористами».

ИА REGNUM напоминает, что 3 августа Европейский суд по правам человека начал производство по делу Медведчука, основанием которого послужило ходатайство адвокатов политика. Лидера ОПЗЖ на Украине обвиняют в государственной измене и с мая содержат под круглосуточным домашним арестом. Предполагается, что дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства.