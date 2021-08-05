Рыбинск, Ярославская область, 5 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. 7 августа в Рыбинске Ярославской области состоится празднование 950-летия города. Праздник будут транслировать весь день на телеканале «Рыбинск-40». Об этом рассказали в администрации Рыбинска.

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Трансляция начнётся в 12 часов и продлится до позднего вечера. Корреспонденты и операторы будут работать на основных праздничных площадках — прямые включения запланированы с отреставрированной площади Дерунова, дворца спорта «Полёт», а также с берега Волги.

Вечером телеканал покажет концерт Сергея Трофимова и группы «Rasa». В течение дня на телеканале также выйдут поздравления от горожан с юбилеем.