Лондон, 5 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Британская поп-певица Charli XCX рассказала о подробностях своего нового проекта совместно с BBC Sounds, сообщила исполнительница в своем твиттере.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Исполнительница выпустит свой собственный подкаст под названием «Лучшая песня Charli XCX». Первая программа выйдет в эфир на BBC Sounds 9 августа. Артистка сказала, что хочет «пообщаться с друзьями и знаменитостями со всего мира, чтобы узнать песни, которые сыграли важную роль в формировании их жизни». Первый сезон шоу включит в себя 20 эпизодов с участием таких артистов, как Beabadoobee, Марк Ронсон, Tove Lo, Christine and the Queens и Каролина Полачек.

https://twitter.com/BBCRadio1PR/status/1423192056772579328

Напомним, что ранее Charli XCX анонсировала новый сингл «Good Ones» к своему грядущего альбому, выход и название которого исполнительница пока хранит в тайне.