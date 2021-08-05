Екатеринбург, 5 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. На реконструкцию парка Маяковского в Екатеринбурге уйдёт от двух до шести лет, заявил на пресс-конференции глава городского управления культуры Илья Марков.

Алексей Колчин ИА REGNUM ЦПКиО имени Маяковского

По словам чиновника, всё зависит от того, как быстро парку удастся привлечь концессионеров и какое финансирование сможет выделить инвестор. Если последнего найдут в оперативные сроки и он сможет покрыть стоимость всех работ, то в парке управятся за два-три года.

«Если инвестора не будет, или он появится в меньшем объеме, тогда реконструкция парка займет от пяти лет», — сказал Марков. Позже он добавил, что в мэрии не хотят затеивать реконструкцию сроком больше шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парке сорвали запуск нового колеса обозрения.