Москва, 5 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В России пока нет факторов для дальнейшего роста инфляции. Об этом корреспондент ИА REGNUM 5 августа заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская.

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«Уровень инфляции сейчас превышает 6,5%, однако факторов дальнейшего ее роста пока не наблюдается, поскольку цена на нефть достаточно стабильна, как и геополитическая ситуация. Помимо этого стройка «Северного потока — 2» может быть закончена уже в августе 2021 года, что также сдержит инфляцию, — сказала Пажинская. — Кроме того, ухудшение показателей инфляции возможно, если произойдет новая вспышка коронавируса и ускорение распространения индийского штамма».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что к целевому показателю в 4% инфляция в РФ вернется только в 2022—2023 годах.