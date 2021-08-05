Москва, , 15:34 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны земли Донбасса, а не люди. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Своими заявлениями о жителях Донбасса, которым, по мнению президента Украины, следует отказаться от родной земли и уехать, Зеленский в очередной раз подчеркивает, что Киеву нужны территории, а не люди, которые по праву на них проживают. Речь Зеленского звучит угрозой для жителей самопровозглашенных республик», — отметил Железняк.

Руководство Украины регулярно расписывается в откровенном шовинизме, направленном против русскоязычных украинцев, отметил парламентарий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения района в ее состав, предложил «искать себе место в России».

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