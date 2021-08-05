Москва, 5 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Экономический подъем РФ существенно замедлился, и поэтому рост российского ВВП выше 4% выглядит маловероятным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Рост ВВП

«Рост ВВП выше 4% в этом году все-таки скорее маловероятен, поскольку экономический подъем существенно замедлился. Из-за высокой инфляции, ограничений в связи с пандемией, повышения ставки ЦБ экономика России остается на восстановительном уровне, — сказала Пажинская. — Изменить ситуацию может увеличение стоимости нефти и ее продаж, цены на газ и объема поставок в Европу, улучшение ситуации с коронавирусом, а также отсутствие новых санкций против России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вероятность роста экономики РФ ниже 4% сочли очень низкой.