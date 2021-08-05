Таллин, 5 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Правительство Эстонии на своем заседании в четверг, 5 августа, утвердило отставку Марики Приске с должности канцлера министерства социальных дел. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Соответствующее предложение правительству ранее внесли министр здоровья и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Оно было сделано на фоне низких темпов вакцинации населения от коронавируса COVID-19 и критики в адрес министерства со стороны премьер-министра Каи Каллас.

Приске согласилась с решением руководства ведомства: «Семь лет в министерстве социальных дел и полтора года нынешнего кризиса потрепали и меня. Если в какой-то момент требуются изменения (в кадрах — ИА REGNUM), руководители высшего звена должны принимать это. Это нормально», — сказала сама Приске.

В Эстонии специфика политической жизни заключается в том, что, в отличие от министров, назначения и снятие которых проходят постоянно, канцлеры (заместители министров) обычно не меняются, так как являются своеобразными «комиссарами» и «смотрящими» от правящих партий в том или ином министерстве. Они остаются на должностях даже при уходе того или иного министра.

Такие канцлеры не занимаются публичной деятельностью (для этого существуют министры), но принимают важнейшие для ведомств решения: готовят финансовые документы, программы развития, подбирают кадры, контролируют связи министерства с другими ведомствами и подчинение министерств решениям правящих партий и так далее).