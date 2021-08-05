Вашингтон, 5 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Церемония открытия международной игровой выставки gamescom 2021 состоится 25 августа. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист и телеведущий Джефф Кили.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1422915726164197376

По словам Кили, мероприятие продлится около двух часов. На церемонии открытия gamescom 2021 должны показать «новые кадры из крупнейших видеоигр будущего».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса выставка gamescom 2021 состоится в онлайн-формате. Она пройдёт с 25 по 27 августа.