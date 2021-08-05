Бишкек, , 15:32 — REGNUM Правительство Киргизии считает некорректным распространение Всемирным банком информации о якобы причастности руководства кабинета министров республики к коррупционным проявлениям при реализации проекта «Digital CASA». Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы правительства, опубликованном сегодня, 5 августа.

Коррупция Torange.biz

Власти Киргизии отмечают, что за прошедшие с момента старта проекта три года, ни один из четырех компонентов «Digital CASA» так и не был реализован министерством цифрового развития — не были разработаны технические задания и не объявлены конкурсы по стратегически важным направлениям проекта.

Из-за этого киргизские власти и представители Всемирного банка вынуждены были начать рассматривать вопрос о реструктуризации этого проекта. В итоге Всемирный банк рекомендовал отменить текущее финансирование и начать подготовку нового проекта.

Теперь кабинет министров Киргизии рассматривает возможность разработки нового проекта цифровой модернизации.

ИА REGNUM напоминает, что проект «Digital CASA» предполагал улучшение широкополосного доступа к интернету в странах Туркестанского региона, Центральной Азии и некоторых государств Южной Азии, не имеющих выхода к морю — в целях их интеграции в региональную и глобальную цифровую экономику.