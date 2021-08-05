Оренбург, 5 августа, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Завод «Полимерстрой», входящий в группу компаний KSP Steel, планирует расширить производство в Оренбурге, сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото: polymerstroi.com

Сегодня, 5 августа, губернатор Денис Паслер встретился с генеральным директором ООО «Торговый дом KSP Steel» Вячеславом Мальцевым. Компания является одним из крупнейших производителей стальных бесшовных труб различного диаметра и назначения.

В Оренбургской области компанию представляет предприятие ООО «Полимерстрой», которое в 2022 году отметит свой 25-летний юбилей. Завод стал первым в России, который освоил производство труб с нанесением теплоизоляции, а также с внутренней и наружной защитой от коррозии.

Губернатор Оренбуржья и представители компании «Торговый дом KSP Steel» обсудили перспективы инвестиционного проекта — второй очереди завода «Полимерстрой».

Инвестор планирует вложить около 500 млн рублей в строительство нового производственного корпуса площадью 8,5 тыс. квадратных метров, а также в создание нескольких производственных линий.

В результате будет создано 140 новых рабочих мест. Предполагается, что строительство начнется в 2022 году.

«Важно, что предприятие будет выпускать востребованную на рынке продукцию и обеспечит жителей работой с достойным уровнем оплаты труда. Именно этим критериям мы уделяем особое внимание при проработке любого инвестиционного проекта, — подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер. — Поэтому мы, безусловно, заинтересованы в открытии нового производства при условии соблюдения всех действующих экологических норм».

Правительство Оренбуржья обещает инвестору оказать поддержку в переговорах с ресурсоснабжающими организациями, чтобы решить вопросы подвода коммуникаций к новому цеху.

Продукция компании сегодня используется при строительстве трубопроводов на объектах нефтегазодобывающих и геологоразведочных компаний, а также машиностроительными и промышленными предприятиями стран СНГ и дальнего зарубежья. Общий объем выручки группы компаний KSP Steel составляет 12 млрд рублей в год. В Оренбурге коллектив предприятия — 218 человек.