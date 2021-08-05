Вашингтон, 5 августа 2021, 15:30 — REGNUM Ошибкой поспешный вывод американских войск из Афганистана, инициированный президентом США Джо Байденом, назвал лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл, сообщает New York Post.
С таким заявлением законодатель выступил на фоне наступления боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на ряд крупных городов, в том числе Герат, Кандагар и Лашкаргах. По мнению сенатора, такое развитие событий можно было предусмотреть.
Макконнелл сослался на экспертов по безопасности, заявивших, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, добьется военного прогресса».