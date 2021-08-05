Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Ошибкой поспешный вывод американских войск из Афганистана, инициированный президентом США Джо Байденом, назвал лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл, сообщает New York Post.

С таким заявлением законодатель выступил на фоне наступления боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на ряд крупных городов, в том числе Герат, Кандагар и Лашкаргах. По мнению сенатора, такое развитие событий можно было предусмотреть.

«В апреле, когда президент Байден объявил о своем намерении вывести войска США из Афганистана, он сказал, что настало, цитирую, «время положить конец вечным войнам». Принятие правительством желаемого за действительное не укладывается ни в какую странную милю от реальности», — подчеркнул он.

«Как бы то ни было, ситуация в Афганистане ухудшилась, как только мы начали вывод. Мы еще должно будем сталкиваться с последствиями этого решения в области безопасности, а также в гуманитарной и моральной сферах. И весь этот разгром можно было не только предвидеть, его предвидели», — добавил он.

Макконнелл сослался на экспертов по безопасности, заявивших, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, добьется военного прогресса».