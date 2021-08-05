Таллин, 5 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. С апреля 2021 года в Эстонии предлагается возможность вакцинации на дому для людей с ограниченными физическими возможностями, однако последние две недели желающих на такую процедуру нет. Об этом сообщил ERR со ссылкой на представителей Больничной кассы страны и организаций, оказывающих сестринские услуги.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Члена правления Больничной кассы Майви Парв заявила, что из-за проблем с логистикой сроки вакцинации удлинились — желающие могут ждать прививки на дому от недели до месяца. Вакцинацию на дому проводят семейные врачи или партнеры Больничной кассы, которые предоставляют услуги сестринского ухода. Прежде они должны заказать вакцины, но приходится учитывать время ожидания. «Как правило, вакцины доставляют в каждый пункт каждую неделю», — сказала Парв.

Представитель организации OU Koduode Айли Кюлви сказала, что с мая они сделали примерно 250 уколов, но в последние две недели возникла пауза из-за отсутствия желающих. В то же время единичные желающие были поставлены в очередь на неопределенное время по логистическим причинам.

По словам Кюлви, нельзя при открытии упаковки с вакциной использовать только одну их них. Надо сделать пять инъекций в течение двух часов, подчеркнула она: «В данный момент у нас один человек ждет вакцинации в Копли, еще один — в Пяэскюла. В течение двух часов в разные концы города не успеть».

Кюлви добавила, что поэтому одному желающему приходится ждать до тех пор, пока рядом с ним не появится достаточного числа людей, желающих получить вакцину. Время ожидания невозможно спрогнозировать.